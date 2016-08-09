Бренд Kia в Украине выходит в сегмент коммерческих автомобилей с моделью К2500

Легковые автомобили Kia пользуются большой популярностью в Украине, о чем свидетельствуют результаты продаж и награды, полученные ими по результатам голосования потребителей и автомобильных журналистов. Теперь пришло время открыть новые таланты Kia, связанные с производством надежных коммерческих авто, которые являются прекрасными партнерами, как для крупных компаний, так и индивидуальных предпринимателей.

В августе 2016 года дистрибьюторская компания "ФАЛЬКОН-АВТО" начинает поставки легкого коммерческого грузовика Kia К2500.

Автомобиль имеет привлекательный дизайн и предлагается в виде шасси, предназначенного для установки различных вариантов кузовов и фургонов в зависимости от потребностей конкретного бизнеса. Достаточно компактные габариты, кабина с превосходным обзором и радиус разворота около пяти метров делают К2500 удачным выбором именно для городской эксплуатации.

Под капотом Kia K2500 установлен турбодизель с интеркулером, рабочий объем которого составляет 2,5 литра, мощность 130 л.с., а крутящий момент – 255 Нм. Двигатель отличается высокой надежностью и предлагает удобный доступ для осуществления обслуживания как извне, так и из кабины. Трансмиссия – 6-ступенчатая механическая.

В основе конструкции Kia K2500 лежит жесткая многосекционная рама из стального профиля, усиленная поперечинами. Передняя подвеска рессорная торсионного типа, задняя - с мульти-листовыми рессорами.

Остановить автомобиль помогает гидравлическая тормозная система, дополненная антиблокировочной системой ABS и системой стабилизации ESP.

Бескапотная кабина рассчитана на трех человек, но акцент сделан на комфорте водителя, который может отрегулировать сиденье в двух направлениях, руль с гидравлическим усилителем - по высоте. К его услугам и удобные боковые зеркала с широким углом обзора.

Благодаря полной массе на уровне 3240 кг управлять Kia K2500 может даже водитель с категорией "В" в удостоверении, что будет особенно актуально для малых и индивидуальных предприятий. Автомобилю также открыт доступ к центральным частям городов.

Подробности о характеристиках и комплектации легкого грузовика Kia K2500 можно найти на страничке www.kia.ua/dir/k2500.