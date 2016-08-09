Авиакомпания Delta предупреждает о новых задержках рейсов из-за компьютерного сбоя
Американская авиакомпания Delta предупредила, что отмены и задержки рейсов из-за неполадок в компьютерной системе могут продолжиться.
Ранее в понедельник Delta сообщила о частичном восстановлении графика перелетов, передает Русская служба Би-Би-Си.
Сбой в системе авиакомпании произошел из-за отключения электричества в штаб-квартире Delta в Атланте.
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Неполадки в системе затронули онлайн-бронирование билетов, сайт компании и ее приложения для смартфонов.
Несколько тысяч человек застряли в аэропортах США, Японии, Италии и Великобритании и продолжают ожидать вылетов, задержанных или отмененных из-за сбоя.
Пассажирам, чьи рейсы были отменены или существенно задержаны, рекомендовано перебронировать билеты или потребовать возврат денег.
Президент компании Эд Бастиан выпустил видеообращение, в котором извинился перед пассажирами за неудобства и пообещал как можно скорее восстановить работу системы.
Delta является одной из крупнейших в мире авиакомпаний по размеру флота, объему пассажироперевозок и количеству пунктов назначения.
Как говорится на сайте компании, ежегодно ее самолеты перевозят более 180 млн пассажиров.