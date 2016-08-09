Авиакомпания Delta предупреждает о новых задержках рейсов из-за компьютерного сбоя

Ранее в понедельник Delta сообщила о частичном восстановлении графика перелетов, передает Русская служба Би-Би-Си.

Сбой в системе авиакомпании произошел из-за отключения электричества в штаб-квартире Delta в Атланте.

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Неполадки в системе затронули онлайн-бронирование билетов, сайт компании и ее приложения для смартфонов.

Несколько тысяч человек застряли в аэропортах США, Японии, Италии и Великобритании и продолжают ожидать вылетов, задержанных или отмененных из-за сбоя.

Пассажирам, чьи рейсы были отменены или существенно задержаны, рекомендовано перебронировать билеты или потребовать возврат денег.

Президент компании Эд Бастиан выпустил видеообращение, в котором извинился перед пассажирами за неудобства и пообещал как можно скорее восстановить работу системы.

Delta является одной из крупнейших в мире авиакомпаний по размеру флота, объему пассажироперевозок и количеству пунктов назначения.

Как говорится на сайте компании, ежегодно ее самолеты перевозят более 180 млн пассажиров.