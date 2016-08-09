В пунктах пропуска на западной границе Украины в очередях стоят более 600 автомобилей

В пунктах пропуска на границе между Украиной и Польшей, по-прежнему наблюдаются большие очереди из автомобилей.

Как сообщает Западное региональное управление Госпогранслужбы, по состоянию на 8 часов 9 августа в очередях стоят 650 единиц автотранспорта.

Наибольшее скопление зафиксировано на пункте пропуска "Ягодин-авто" – 220 автомобилей, 170 - в пункте "Угринов". По 80 автомобилей ожидают очереди в пунктах пропуска "Шегини" и "Рава-Русская".

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На пунктах "Устилуг" в очереди стоят 60, "Грушев" - 40 автомобилей.

Как сообщал УНИАН, 3 августа Польша возобновила малом пограничном движении с Украиной приостановлен 4 июля из соображений безопасности перед саммитом НАТО и Всемирными днями молодежи.

4 августа в Государственной пограничной службе Украины выразили надежду, что ажиотаж на пунктах пропуска с Польшей снизится в течение ближайших дней.