На админгранице с Крымом оккупанты разблокировали пропуск в сторону "Чонгара"

Об этом сообщили в пресс-центре государственной пограничной службы Украины.

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"Российско-оккупационные войска возобновили пропускные операции напротив КПВВ "Чонгар". Сегодня контрольные органы страны-оккупанта приостанавливали пропуск лиц и транспортных средств в данном направлении", - говорится в сообщении.

Таким образом сейчас полностью заблокированным остается контрольный пункт "Каланчак", где оккупанты не осуществляют пропуск лиц и транспортных средств в обе стороны.

А на КПВВ "Чаплинка" контрольные органы страны-оккупанта оформляют пропуск только тех лиц, которые направляются на временно оккупированный полуостров.

Как сообщают пользователи на Facebook-странице организации Крым.SOS, очереди автомобилей на КПВВ "Чонгар" с украинской стороны - 1 км, со стороны полуострова - 5-6 км. Сейчас на материк въезжают те машины, которые приехали на админграницу вчера утром, т.е. пересечение границы в сторону материковой части на данный момент занимает больше суток.

Пересечение границы пешком занимает 2-3 часа. Однако сейчас после кратковременного закрытия наблюдаются значительные очереди пешеходов с обеих сторон. Российские пограничники проводят тщательный досмотр транспортных средств, багажа.

Как писал УНИАН, сегодня был остановлен пропуск граждан и транспортных средств на админгранице с полуостровом напротив КПВВ "Чонгар".