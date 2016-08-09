Перенос номера снова откладывается - истек срок договора с победителем тендера

Введение услуги переноса номера при смене оператора (MNP) затягивается на неопределенный срок в связи с истечением 30-дневного срока заключения договора с победителем тендера - компанией "Эс Ай Центр", предусмотренного законом о государственных закупках.

Об этом сообщил исполнительный директор государственного предприятия "Украинский государственный центр радиочастот", ответственного за проведение тендера, Вадим Гулько на пресс-конференции.

"Согласно закону о госзакупках договор должен быть заключен в 30-дневный срок. Этот срок истек 26 июня", - сказал он.

По словам Гулько, госпредприятие не подписало договор с победителем торгов в установленный срок в связи с длительным процессом обжалования результатов тендера в судебных инстанциях со стороны других участников.

Как сообщил собственник компании "Эс Ай Центр" Дмитрий Зарахович, для того чтобы ускорить процесс запуска MNP в Украине, компания "Эс Ай Центр" решила подать в суд на "Украинский государственный центр радиочастот" (УГЦР) с целью обязать госпредприятие продлить срок заключения договора.

"Мы хотим получить подтверждение правоты действий УГЦР с точки зрения заключения договора… Это единственный правильный способ, который позволит в кратчайшие сроки заключить договор и внедрить систему", - сказал он.

Руководитель юридического отдела "Эс Ай Центра" Анна Коктыш, также присутствовавшая на пресс-конференции, поддержала Зараховича и отметила, что, если компания "Диалинк" не станет препятствовать, договор с УГЦР будет заключен в максимально короткий срок.

"Мы считаем, что это правильное решение обратиться в суд с просьбой обязать УГЦР заключить с нами договор, продлить срок на заключение договора и продлить срок выполнения договора, поскольку он также истек еще 30 июня", - сказала она.

При этом в компании не стали делать предположений относительно ориентировочных сроков запуска услуги MNP в Украине.

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Как сообщал УНИАН, о начале процедуры государственных закупок услуг создания и внедрения централизованной базы данных, необходимой для запуска услуги MNP, УГЦР объявил еще в сентябре 2015 года и уже 25 января 2016 года выбрал компанию "Диалинк" победителем. Однако компании "Эс Ай Центр", "Т4В" и "Технический Центр Интернет" выразили свое несогласие с принятым УГЦР решением, обратившись с жалобами в Антимонопольный комитет Украины (АМКУ), а также в хозяйственный и административный суды Киева.

Рассмотрев жалобу компании "Эс Ай Центр", АМКУ 18 марта признал результаты тендера по внедрению услуги MNP недействительными и обязал УГЦР отменить все решения, которые были приняты после раскрытия предложений компаний-участников. После проведения переоценки УГЦР 21 апреля выбрал победителем компанию "Эс Ай Центр". Это решение в свою очередь вызвало недовольство со стороны проигравших участников "Т4В" и "Диалинк", которые решили снова обжаловать его результаты в АМКУ и судах.

20 июля Киевский апелляционный хозяйственный суд разрешил УГЦР заключить договор с победителем MNP-тендера – компанией "Эс Ай Центр". Согласно прогнозам руководства компании, услуга MNP в таком случае могла быть запущена до конца года.