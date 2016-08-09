Украина закупила у российского холдинга автобусы на 78 миллионов гривень - СМИ (видео)

Эти автобусы в документах указаны как "машины отечественного производства", говорится в сюжете ТСН.

На самом деле их готовыми завозят из страны-агрессора. А в Харькове их только переоборудуют на школьные.

За раскрытие схемы взялись волонтеры. Уже известно о 65 приобретенных автобусах за 78 миллионов гривень.

Как объяснили ТСН в Министерстве образования, законодательство не запрещает приобретение российского транспорта для украинских школ.

"Законодательство дает одинаковые права резидентам и нерезидентам. Поэтому надо вносить либо изменения или... Единственное, что министерство может сделать – мы рекомендуем отдавать предпочтение отечественным производителям", - сообщает руководитель отдела института модернизации содержания образование в МОН Галина Наконечная.

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Впрочем, активисты уже обратились в СБУ и Совет национальной безопасности с требованием прекратить торги. Ведь компания ПАЗ входит в крупный холдинг, который, к тому же, производит военную технику для российской армии.

"Ситуация на сегодняшний день получается довольно банальная и аморальная, когда у нас молодые ребята гибнут на востоке Украины от оружия РФ, на сегодняшний день наше государство закупает за бюджетные средства товары российского происхождения", - говорит юрист Михаил Барский.

Как сообщал УНИАН, "Антонов" закупил в России оборудование почти на $8 миллионов, сообщил об этом почти через год.