Оккупанты полностью заблокировали пропуск на админгранице с Крымом напротив "Чаплинки"

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Госпогранслужбы.

По данным ведомства, ситуация в контрольных пунктах въезда-выезда на админгранице с временно оккупированным Крымом является довольно динамичной и, в связи с непредсказуемыми действиями контрольных органов страны-оккупанта, постоянно претерпевает изменения.

«Очередным шагом российско-оккупационный войск стало полное блокирование, с 16 часов, пропускных операций напротив контрольного пункта «Чаплинка», где раньше оккупанты оформляли только тех, кто направляется на временно оккупированный полуостров», - говорится в сообщении.

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Также, как отмечают в ГПСУ, сегодня в течение дня, как и вчера, полностью остается заблокированным КПВВ «Каланчак», напротив которого оккупанты не осуществляют пропуск людей и транспортных средств в обе стороны.

Таким образом, сейчас функционирует только один контрольный пункт въезда-выезда «Чонгар», напротив которого осуществляется пропуск людей и транспортных средств.