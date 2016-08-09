СМИ показали очереди на "Чонгаре" на админгранице с оккупированным Крымом (фоторепортаж)

Из-за перебоев в движении автотранспорта на контрольных пунктах возникли огромные очереди.

Издание QirimInfo опубликовало фотографии очередей на КПВВ "Чонгар".

Сегодня в течение дня, как и вчера, полностью остается заблокированным КПВВ "Каланчак", напротив которого оккупанты не осуществляют пропуск людей и транспортных средств в обе стороны.

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Оккупационные власти Крыма с 16 часов полностью заблокировали пропускные операции на административной границе с полуостровом напротив КПВВ "Чаплинка".

Таким образом, сейчас функционирует только один контрольный пункт въезда-выезда "Чонгар", напротив которого осуществляется пропуск людей и транспортных средств.