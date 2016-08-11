На границе с Польшей в очередях стоят более тысячи автомобилей из Украины.

Об этом УНИАН сообщили в Западном региональном управлении Госпогранслужбы Украины.

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Отмечается, что перед пунктами пропуска с Польшей "Ягодин авто" своей очереди ожидают 300 единиц автотранспорта, "Шегини" и "Угринов" – 200, "Рава-Русская" -150, "Устилуг" – 130, "Грушев" и "Краковец" – по 70.

Как сообщал УНИАН, 3 августа Польша возобновила малое пограничное движение с Украиной, приостановленное 4 июля из соображений безопасности перед саммитом НАТО и Всемирными днями молодежи.

С тех пор большие автомобильные очереди на пунктах пропуска фиксируются ежедневно.

4 августа в Государственной пограничной службе Украины выразили надежду, что ажиотаж на пунктах пропуска с Польшей снизится в течение ближайших дней.