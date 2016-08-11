В Харькове в этом году реконструируют светофоры

Об этом сообщил директор Департамента инфраструктуры Харьковского городского совета Сергей Дульфан, передает "Вечерний Харьков".

Читайте такжеВ аэропорту Харькова отменили рейс на сутки из-за птицы в двигателе

"Сегодня в работе 12 светофорных объектов, - отметил он. - Также мы планируем построить три новых светофора: первый – на выезде из жилого комплекса в районе автостанции на ул. Героев Труда, второй - на ул. Сергея Грицевца и еще один - на пересечении ул. Шевченко и ул. Тахиаташской".

По словам Сергея Дульфана, в настоящее время в Харькове насчитывается около 300 светофоров, а потребность в новых составляет около 150.