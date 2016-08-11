Рынок новых легковых автомобилей с начала года вырос на 45%

Продажи новых легковых автомобилей в Украине в январе-июле 2016 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года выросли на 45% - до 32,759 тысячи единиц, сообщает пресс-служба ассоциации "Укравтопром".

По данным ассоциации, лидером по объему продаж в прошлом месяце стала Toyota. Продажи этого бренда в Украине за семь месяцев составили 3 672 новых легковых авто, что на 58% больше прошлогоднего результата.

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Вторую позицию на рынке заняла Renault. Продажи автомобилей этой марки составили 3 011 единиц, или на 54% больше, чем годом ранее.

Третьей маркой по популярности у украинцев в июле стала Volkswagen. По итогам июля немецкий бренд продал 2 958 автомобиля, что в 2,5 раза больше прошлогоднего показателя.

В пятерку самых популярных среди украинцев брендов вошли также Skoda и KIA с количеством зарегистрированных первичных продаж 2 049 и 1 831 соответственно. При этом продажи Skoda практически удвоились, а KIA - увеличились на 92%.

Как сообщал УНИАН, продажи новых легковых автомобилей в Украине в июле выросли на 4%, до 5,5 тысячи штук.