Кабмин намерен создать Транзитный совет для развития перевозок

Кабинет министров Украины намерен создать специальный Транзитный совет под руководством первого вице-премьер-министра Степана Кубива для развития транзитного потенциала страны и содействия работе перевозчиков.

Об этом сообщил министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян на своей странице в социальной сети Facebook.

"Мы должны обеспечить слаженную работу государственного механизма, гарантировать режим максимального содействия и легкости ведения бизнеса для транзита по территории Украины, экспорта украинской продукции во все страны мира, создать условия для развития украинской инфраструктуры и полномасштабного возвращения Украины на транзитные пути мира", - написал министр.

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По его словам, первые наработки и предложения от Транзитного совета можно будет представить уже к осени. В состав совета, как ожидается, войдут представители Мининфраструктуры, МВД, МИДа, Минюста, Минфина, Государственной фискальной службы и других заинтересованных ведомств.

Ранее премьер-министр Владимир Гройсман анонсировал создание в сентябре специального правительственного Офиса по продвижению инвестиций, курировать работу которого будет заместитель министра финансов Украины Оксана Маркарова.