"Укравтодор" ликвидировал около 60% ям на украинских дорогах

Государственное агентство автомобильных дорог Украины ("Укравтодор") провело ямочный ремонт на 44 тысячах километров дорог Украины, что составляет 60% от всего объема.

Об этом сообщила пресс-служба Министерства инфраструктуры.

"Области-лидеры: Киевская, Тернопольская, Волынская, Хмельницкая, Житомирская, Ривненская, Винницкая, Черновицкая. Более 80% ям на дорогах ликвидировано. Отдельные области заявляют даже о 100-процентном ремонте", - говорится в сообщении.

При этом средние показатели имеют Львовская, Запорожская, Кировоградская, Донецкая, Ивано-Франковская, Закарпатская, Черниговская области – от 50% (Черниговская) до 77% (Львовская).

Отстают Сумская, Херсонская, Харьковская, Днепропетровская, Черкасская, Полтавская и Николаевская области – от 26% (Николаевская) до 48% (Сумская).

Аутсайдеры – Одесская и Луганская области, где ликвидировано лишь 16% ям.

Читайте такжеГройсман требует качественного ремонта дорог и обещает проверить, куда пошла каждая гривня

Как сообщал УНИАН, ранее премьер-министр Украины Владимир Гройсман сообщил, что Кабинет министров рассчитывает в текущем году направить порядка 18-19 миллиардов гривень на ремонт и строительство автомобильных дорог государственного и местного значения.

В целом в текущем году правительство планировало отремонтировать и построить 1 700 километров дорог, что составляет около 10% протяженности всех автомобильных трасс нашей страны.

По данным "Укравтодора", ежегодная потребность в финансировании автодорог в стране оценивается не менее чем в 60 миллиардов гривень.