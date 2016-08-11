"Укравтодор" уволил руководство госкомпании "Автомобильные дороги Украины"

Государственное агентство автомобильных дорог Украины ("Укравтодор") уволило руководство ликвидируемой госкомпании "Автомобильные дороги Украины".

Согласно сообщению на сайте Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку, уволены глава набсовета Сергей Подгайный, члены набсовета Максим Погребняк, Александр Голоцван, Наталья Выгонюк и секретарь набсовета Лилия Горбатюк.

Кроме того, уволен глава правления Орест Проник, члены правления Игорь Данкевич, Тарас Сиротинский, Игорь Галащук, глава ревизионной комиссии Олег Загорняк, замглавы ревкомиссии Олег Федоренко, секретарь ревкомиссии Сергей Церковный и член ревкомиссии Василий Михневич.

Также сообщается, что "Укравтодор" назначил новый состав ревизионной комиссии госкомпании. Главой ревкомиссии назначен Олег Мельник, его заместителем - Олег Федоренко, секретарем - Игорь Осадчий и членом комиссии - Людмила Бохонько.

Согласно сообщению, данные решения были приняты 10 августа.

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Как сообщал УНИАН, 18 июля 2015 года Министерство инфраструктуры сменило состав правления госкомпании "Автомобильные дороги Украины" и назначило ее главой Артема Гриненко, возглавляющего ликвидационную комиссию компании. До этого он занимал должность советника министра инфраструктуры.

Решение о ликвидации компании "Автомобильные дороги Украины" Кабинет министров Украины принял еще 8 июля прошлого года в связи с реформой дорожной отрасли страны. Данная реформа предполагала передачу дорог местного значения в управление местным органам власти. Кроме того, министерство планировало лишить "Укравтодор" функций исполнителя и контролера, оставив ему лишь полномочия выступать заказчиком строительства дороги.

Ликвидацию ГАК "Автомобильные дороги Украины", а также инвентаризацию активов с последующей передачей облавтодоров планировалось завершить до конца 2015 года.