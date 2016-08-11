Во Львове на перекрестке Стрыйской и Владимира Великого появятся наземные пешеходные переходы

21:21, 11 августа 2016
Транспорт/Связь
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Пользоваться подземным переходом, который часто затапливает, будет не обязательно.

lvivexpres.com

На перекрестке ул. Стрыйской и Владимира Великого во Львове обустроят две наземных пешеходных перехода, которыми можно будет пользоваться уже через два месяца. Об этом сегодня сообщил специалист управления транспорта и связи Львовского горсовета Константин Баранюк, пишет ZIK.

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«Существующий подземный переход перекрестке ул. Стрыйская-Владимира Великого не на балансе города, соответственно мы с ним ничего сделать не можем. А потребность жителей переходить дорогу есть. Кроме того, подземный переход очень неудобен для людей с ограниченными физическими возможностями, велосипедистов, родителей с детской коляской. Поэтому гораздо лучше оборудовать наземный пешеходный переход», – заявил Константин Баранюк

Он сообщил, что пешеходные переходы обустроят через ул. Стрыйскую и ул. Владимира Великого.

«Фактически нужно установить пешеходные секции и нанести соответствующую разметку», – отметил Баранюк и добавил, что переход будет регулируемым.

Как известно, львовяне уже не один год жаловались на состояние подземного пешеходного перехода на Стрыйской. Его часто затапливает, поэтому людям приходится нарушать правила, чтобы перейти дорогу.

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