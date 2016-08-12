В Минобразования заявляют, что в этом году не имеют отношения к закупке школьных автобусов

Об этом говорится в заявлении Минобразования, переданном УНИАН.

«Ни Министерство образования и науки, ни другие центральные органы исполнительной власти, ни научное учреждение «Институт модернизации содержания образования» в 2016-м году не имеют и не имели никакого отношения к закупке школьных автобусов»,- подчеркнули в ведомстве.

Читайте такжеУкраина закупила автобусов на 78 миллионов гривень у российского холдинга - СМИ (видео)

Отмечается, что эти закупки осуществляются органами местной власти за счет образовательной субвенции из государственного бюджета местным бюджетам и соответствующих расходов местных бюджетов.

«Именно органы местной власти осуществляют закупки школьных автобусов, руководствуясь Законом «О публичных закупках» (вступил в силу с 1 августа 2016 года, до этого – руководствовались Законом «О государственных закупках» - УНИАН)»,- подчеркнули в Минобразования.

Образовательная субвенция, поступившая в местные бюджеты в 2016 году на закупку школьных автобусов, составляет 600 млн грн. Местные власти должны доложить свои средства и закупить необходимое количество автобусов для школьников.

В МОН также замечают, что, понимая этическую составляющую вопроса в контексте военной агрессии России против Украины, ведомство рекомендовало департаментам (управлениям) образования и науки областных государственных администраций (письмо от 29 апреля 2016 г. № 1/9-218) при проведении конкурсных торгов на закупку школьных автобусов отдавать предпочтение транспортным средствам отечественного производителя.

Читайте такжеМинобразования снимает требование знания наизусть в 1-2 классах таблицы сложения и вычитания в пределах 10-20

Минобразования обращает внимание, что по условиям конкурсных торгов, органы местной власти должны руководствоваться фактором соответствия техническим характеристикам и цены при принятии окончательного решения.

В частности, есть автобусы, цены на которые на 100-300 тыс грн ниже, чем предложения других производителей. При этом цены на некоторые украинские школьные автобусы возросли именно после заложения в государственный бюджет субвенции на их закупку.

Кроме того, МОН изучает возможность обращения в компетентные органы по рассмотрению вопроса обоснованности цены на украинские школьные автобусы.