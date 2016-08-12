Перегруженные фуры ежегодно наносят дорогам Украины убытков на 2 миллиарда

Убытки, нанесенные дорожному хозяйству Украины от превышения допустимых габаритно-весовых норм автотранспортными средствами на дорогах, вследствие чего разрушается дорожное покрытие, достигают около 2 миллиардов гривень ежегодно.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил заместитель министра инфраструктуры по вопросам противодействия коррупции Юрий Лавренюк в ходе открытия на 15-м километре трассы Киев-Житомир в районе села Капитановка, в направлении въезда в столицу, первой дистанционной системы габаритно-весового контроля, которая в онлайн-режиме передает инспектору всю информацию о транспортном средстве за счет вмонтированных в дорожное полотно специальных датчиков.

"Убытки, которые наносят автомобили с перегрузом нашему дорожному покрытию, достигают около 2 миллиардов гривень ежегодно. Если такие комплексы (дистанционные системы габаритно-весового контроля - УНИАН) будут установлены на всех подъездах в Киев, то штрафы от всех этих зафиксированных перегрузов составят около 100 миллионов гривень. То есть, если Киев будет иметь таких 7 весовых комплексов, которые планирует закупить КГГА, и будет принят закон о дорожном фонде, то в следующем году Киев получит 100 миллионов гривень на ремонт своих дорог", - подчеркнул Лавренюк.

Как сообщал УНИАН, по оценкам Министерства инфраструктуры, более 30% грузового транспорта передвигается по украинским дорогам с превышением допустимых весовых норм.

Мининфраструктуры хочет сделать штрафы за перегруз авто на дорогах одним из источников наполнения Дорожного фонда для финансирования ремонта и строительства дорог, законопроект о создании которого сейчас дорабатывает министерство совместно с народными депутатами.

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В текущем году Министерство инфраструктуры Украины намерено закупить 80 мобильных габаритно-весовых комплексов с целью контроля за соблюдением весовых норм, сейчас в стране круглосуточно функционируют 34 таких комплекса.

Инспекторы Государственной службы по безопасности на транспорте (Укртрансбезопасность) с момента введения габаритно-весового контроля транспортных средств на автомобильных дорогах в апреле 2016 года и по состоянию на конец июня проверили около 90 тысяч транспортных средств, из них выявили нарушения у более 10 тысяч, наложили штрафные санкции, в том числе за перегрузы, на сумму около 15 миллионов гривень.

В настоящее время проезд грузовиков весом более 40 тонн по автодорогам общего пользования запрещен, а по дорогам местного значения допустимая отметка составляет 24 тонны.