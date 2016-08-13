На границе с Польшей сохраняются автомобильные очереди - ГПСУ

Об этом сообщает Западное региональное управление Госпогранслужбы Украины-Западную границу в Facebook.

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Так, в пункте пропуска “Ягодин авто” в очереди стоит 140 единиц транспорта (на 8:00 было 140), “Рава-Русская” – 100 (на 8:00 – 150), “Угринов” – 80 (на 8:00 – 100), “Грушев” – 70 (на 8:00 – 150), “Шегини” – 50 (8:00 – 120), “Смильница” – 50 (8:00 – 50), “Устилуг” – 40 (8:00 – 100), “Краковец” – 20 (8:00 – 90).

Кроме того, на границе с Румынией в пункте пропуска "Порубное" остается 10 единиц транспорта (на 8:00 было 30).