На админгранице с оккупированным Крымом в очереди застряло более 150 автомобилей

На границе с оккупированным Крымом наблюдаются очереди из желающих попасть на полуостров и выехать из него. Возле контрольно-пропускного пункта "Чонгар" ожидают на осмотр примерно полторы сотни машин, говорится в сюжете ТСН.uа.

Отмечается, что для прохождения контроля украинскими пограничниками путешественникам приходится ждать по три часа. Сколько приходится стоять в буферной зоне на пути к российскому КПП – неизвестно, ибо время от времени оккупанты останавливают пропуск авто на свою территорию. С чем это связано, официально никто не комментирует.

"Российские службы, которые там работают, осуществляют пропуск очень и очень медленно. 5-6 машин в час", - констатирует помощник начальника Херсонского пограничного отряда Иван Шевцов.

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По словам очевидцев, время от времени россияне прибегают к провокациям. Местные жители утверждают, что оккупант несколько раз поднимал в воздух вертолеты, вдоль админграницы по воде барражируют военные катера, а с наступлением темноты материковую территорию слепят мощными прожекторами. Крымские татары рассказывают о большом количестве техники и живой силы оккупантов, которые стянули на север полуострова.

"Со стороны Армянска очень много техники. Красноперекопск – очень много техники. Там есть БМП, пушки какие-то и "Камазы" с солдатами. Много чего видели", - утверждает член ГФ "Аскер" Эвелина Арифова.

Информацию о перемещении российской техники анализируют в Генштабе ВСУ. Ситуацию на "Чонгаре" пограничники называют напряженной и нестабильной, но контролируемой. Пока там обходится без серьезных провокаций, отмечают они. Накануне сообщалось, что несмотря на громкие заявления о напряженной ситуации с Крымом, пропускные пункты на Херсонщине работают в штатном режиме. Желающих поехать на полуостров не убавилось.