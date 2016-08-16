"Дизельгейт": Минюст США нашел доказательства уголовных правонарушений Volkswagen

Министерство юстиции США нашло доказательства уголовных правонарушений со стороны Volkswagen AG, связанных с ее дизельным скандалом, и теперь обсуждает с немецким автопроизводителем условия урегулирования, которые, как ожидаются, приведут к выдвижению обвинений и значительным финансовым штрафам, сообщает Прайм.

"Федеральные следственные органы и юристы Volkswagen провели предварительные переговоры и работают над урегулированием ожидаемого уголовного дела до конца этого года, хотя эти сроки могут измениться, сообщили источники", - говорится в сообщении.

Отмечается, что следствие еще не решило, какие именно уголовные обвинения выдвинет против Volkswagen.

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Volkswagen в прошлом году признала, что вводила в заблуждение природоохранных регуляторов и потребителей. В прошлом следствие обвиняло других автопроизводителей в мошенничестве с использованием электронных средств коммуникации и сокрытии от правительственных чиновников информации о нарушениях безопасности.

Volkswagen, которая в прошлом году призналась в установке незаконного программного обеспечения для манипулирования показателями выхлопов примерно на 600 000 автомобилей с дизельными двигателями в США, как ожидается, выплатит крупный финансовый штраф в рамках уголовного дела, хотя его точный размер еще обсуждается, указали источники. До сих пор переговоры фокусировались на цифре, сочетающей в себе штрафы как по уголовному, так и по административному делу, добавили они.

Следователи из прокуратуры Детройта и управлений Министерства юстиции по борьбе с мошенничествами и экологическими преступлениями в Вашингтоне пока не решили, стоит ли им требовать признания вины от Volkswagen или добиваться соглашения об отложенном судебном преследовании. В рамках такого соглашения правительство не будет выдвигать обвинения, пока компания будет придерживаться условий урегулирования, пояснили источники. За прошедшие 2 года Toyota Motor Corp. и General Motors Co. заключили такие соглашения с Министерством юстиции в связи с проблемами с безопасностью. Обе компании выразили сожаление по поводу этих проблем и пообещали пересмотреть рабочие процессы.

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Volkswagen, 2-й по продажам автопроизводитель в мире в прошлом году, вероятно, может рассчитывать на снисхождение за счет содействия в расследовании, а также соглашения с регуляторами и потребителями в рамках гражданского дела в июне, которое может обойтись компании в 15 миллиарда долларов, сообщили источники.

Остается неясным, планируют ли следственные органы США выдвигать уголовные обвинения против сотрудников Volkswagen, многие из которых живут в Германии и которых придется экстрадировать, чтобы предъявить им обвинения, отметили некоторые из источников. Заместитель генерального прокурора Салли Йейтс в июне заявила, что криминальное расследование в США затрагивает "множество физических лиц".

Урегулирование гражданских претензий к Volkswagen затронуло 475 000 автомобилей с 2-литровыми дизельными двигателями. Программное обеспечение позволяло этим автомобилям проходить правительственные тесты, но выбрасывать значительно больше оксида азота, чем предусмотрено стандартами, в дорожных условиях.

В рамках июньского урегулирования Volkswagen согласилась направить до 10 миллиардов долларов на выкуп автомобилей у потребителей и еще 4,7 миллиарда долларов на восстановление окружающей среды и инвестиции в автомобили без выхлопов, включая электромобили.