Гройсман призвал украинцев взять под контроль качество ремонта дорог: за "липовые отчеты" мы должны "снимать стружку"

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман призвал общественность контролировать качество ремонтных работ дорожного полотна, проводимых сейчас по всей стране, а также вовлекать местные органы власти в процесс обновления дорожного хозяйства, поскольку благодаря финансовой децентрализации регионы получили реальную возможность проводить дорожные работы самостоятельно.

Об этом Гройсман написал на своей странице в социальной сети Facebook.

"Мы взялись за проблему, которая не решалась годами. Можно ли решить ее за одно лето? Нет. Но мы хотя бы делаем большой шаг, чтобы исправить ситуацию, - отметил глава правительства. - За все ли дороги отвечает государство? Нет. Для того и делалась децентрализация, чтобы решение о ремонте принимал городской или сельский совет, а не чиновники в Киеве. Благодаря децентрализации местные органы власти получили полномочия и существенные ресурсы. Поэтому спрашивайте и с местной власти также".

Особое внимание Гройсман уделил контролю качества работ.

"Едва ли не впервые сегодня можно увидеть на онлайн-картах, что планируют делать дорожники и что уже сделано. Со всех, кто предоставляет "липовые отчеты", мы должны "снимать стружку" вместе. Спрашивайте у местной власти, где они "накособочили", а мы будем спрашивать у подрядчиков на государственных дорогах", - подчеркнул премьер.

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По его мнению, самое главное, что изменения начались.

"Лето подходит к концу, и дорожникам надо поспешить, чтобы успеть выполнить все запланированное", - резюмировал Гройсман.

Ранее он обещал провести осенью несколько ревизионных поездок по Украине, в ходе которых будут проведены проверки качества дорожных работ и сделаны необходимые кадровые выводы в случаях, если работы окажутся неудовлетворительными.

Кабинет министров рассчитывает в текущем году направить в общей сложности порядка 18-19 миллиардов гривень на ремонт и строительство автомобильных дорог государственного и местного значения. Вместе с тем, по данным "Укравтодора", ежегодная потребность в финансировании автодорог в стране оценивается не менее чем в 60 миллиардов гривень.