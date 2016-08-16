В Киеве со среды частично перекроют улицу Бассейную и бульвар Леси Украинки

Ограничения вводятся в связи с капитальным ремонтом части Прозоровского (Кловского) коллектора дождевой канализации. Об этом сообщает пресс-служба «Киевавтодора».

Читайте такжеВ Киеве начали ремонтировать улицу Вадима Гетьмана, движение ограничат на неделю

Движение с улицы Бассейной в направлении улицы Мечникова будет осуществляться по временной объездной дороге.

В пресс-службе «Киевавтодора» УНИАН не назвали дату возобновления транспортного движения, отметив, что работы продлятся достаточно длительное время, и пообещали сделать дополнительное сообщение, когда дата снятия ограничений будет определена.

В корпорации просят водителей с пониманием отнестись к временным неудобствам и по возможности выбирать другие маршруты движения.