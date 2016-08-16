В Киеве со среды частично перекроют улицу Бассейную и бульвар Леси Украинки
В Киеве с 17 августа будет до двух полос ограничено движение на улице Бассейной и бульваре Леси Украинки в сторону из центра города к Новогоспитальной .
Ограничения вводятся в связи с капитальным ремонтом части Прозоровского (Кловского) коллектора дождевой канализации. Об этом сообщает пресс-служба «Киевавтодора».
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Движение с улицы Бассейной в направлении улицы Мечникова будет осуществляться по временной объездной дороге.
В пресс-службе «Киевавтодора» УНИАН не назвали дату возобновления транспортного движения, отметив, что работы продлятся достаточно длительное время, и пообещали сделать дополнительное сообщение, когда дата снятия ограничений будет определена.
В корпорации просят водителей с пониманием отнестись к временным неудобствам и по возможности выбирать другие маршруты движения.