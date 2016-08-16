Стартовал набор специалистов в созданный на деньги ЕС технический офис поддержки реформ в транспортной отрасли

Министерство инфраструктуры Украины начало набор специалистов в созданный за счет финансирования Европейского Союза технический офис поддержки реформ в отрасли при министерстве.

Об этом сообщил на брифинге министр инфраструктуры Владимир Омелян.

"Сегодня мы проводим первое интервью с будущими сотрудниками технического офиса развития реформ при Министерстве инфраструктуры. Так, это будут интервью на должность руководителя этого офиса и главного юридического советника", - сообщил Омелян.

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По его словам, технический офис будет состоять из 21 человека и заниматься поддержкой разработки и внедрения реформ в транспортной отрасли.

"Всего мы ожидаем, что получим 21 суперквалифицированного представителя, который сможет реформировать все сегменты транспортной отрасли. Эти люди будут принимать участие в разработке стратегии и операционных планов в министерстве и госпредприятиях, подотчетных министерству. Таким образом, мы существенно повысим профессиональность нашей команды", - подчеркнул министр.

Как сообщал УНИАН, ранее заместитель министра инфраструктуры по вопросам европейской интеграции Виктор Довгань говорил о том, что ЕС выделит 100 миллионов евро на создание офиса реформ при Министерстве инфраструктуры.