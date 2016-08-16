СМИ: "Укрзализныця" продолжает закупки по завышенным ценам

На этот раз поставщиков госпредприятия обвиняют в протекционизме фирме "Хануман" в вопросе закупки крепежа (болтов различных видов). Об этом говорится в публикации в издании Голос.Ua.

Именно фирма "Хануман" оказалась победителем тендера, несмотря на то, что, по данным издания, она запросила за свою продукцию на 20 миллионов гривен больше, чем минимальное предложение от одного из участников, ООО "Максмед Интерненшнл", а именно: 129 с лишним миллионов против почти 110-ти.

Гражданская инициатива "Антикоррупционный монитор" отмечает, что тендер имеет признаки коррупционной составляющей. Активисты указывают на то, что фирма-победитель не вела коммерческой деятельности последние 5 лет, а недавно была перерегистрирована на жителя одного из сел Сумской области.

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По данным "Голоса", нынешний первый заместитель руководителя "Центра обеспечения производства" Эдуард Пушкаренко - супруг помощницы главы транспортного комитета Верховной Рады Ярослава Дубневича. Кроме него, к принятию решения по этому тендеру могут быть причастны глава комитета по конкурсным торгам филиала "ЦОП" И. Ролько и член правления "Укрзализныци" С. Михальчук.

ООО "Максмед Интерненшнл" обратилось в постоянно действующую административную коллегию Антимонопольного комитета (АМКУ) по рассмотрению жалоб о нарушениях законодательства в сфере госзакупок. Коллегия обязала филиал отменить все решения по этому тендеру, принятые после раскрытия предложений конкурсных торгов, но это предписание не было исполнено. "ЦОП" объявил о проведении новых торгов с ожидаемой стоимостью 117,5 млн грн, которая превышает минимальное ценовое предложение от "Максмед Интерненшнл".

Представители фирмы вновь обратились с жалобой в АМКУ, рассмотрение которой назначено на 17 августа. В "Максмед Интерненшнл" отмечают что "ЦОП" обязано проводить закупки в интересах государства, а не подставных фирм и коррумпированных чиновников. Кроме того, по их убеждению, промедление с закупкой крепежа очень негативно сказывается на безопасности украинских железных дорог.

Тендер по закупке болтов различных видов - уже не первая подобная история на счету "ЦОП" за последнее время. На днях журналисты писали о завышенной на 20% цене (на шпалы и брус) одним из участников тендера, который в результате и выиграл его. Всё это происходит несмотря на аресты бывших руководителей предприятия за аналогичные схемы.

Впрочем, руководитель "Укрзализныци" Войцех Балчун месяц назад назначил нового главу "ЦОП". Им стал Павел Ярчевский, также поляк. По мнению главного железнодорожника Украины, "настоящие реформы в "УЗ" невозможны без изменений в "ЦОП". Таким образом, заявил Войцех Балчун, он формирует в правлении госпредприятия "жёсткую оппозицию к коррупционным схемам".