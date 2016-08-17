Сетевой гигант Cisco сократит как минимум 14 тысяч сотрудников по всему миру

Крупнейший производитель сетевого оборудования Cisco Systems планирует сократить, как минимум, 14 тыс. сотрудников по всему миру, передает CRN со ссылкой на источники.

Cisco, как ожидается, объявит о сокращении штата в течение ближайших нескольких недель, пакет по досрочному выходу на пенсию уже предложен многим сотрудникам, сообщили источники.

Читайте такжеHewlett-Packard закрыла производство компьютеров в РоссииПо состоянию на апрель 2016 года у Cisco было около 73 100 сотрудников. Таким образом, уволены могут быть около 20% всего персонала. В прошлый раз массовые увольнения в компании проводились в августе 2014 года, тогда были сокращены 6 тыс. позиций.

Акции компании Cisco выросли более чем на 15% в течение последних трех месяцев, достигнув 9-летнего максимума - $31,23 за акцию.