Очереди на границе с Польшей: в пунктах пропуска стоят 1,4 тысячи автомобилей

Об этом сообщает Западное региональное управление Госпогранслужбы Украины-Западная граница на своей странице в Facebook.

Читайте такжеНа границе с Польшей в очередях стоят более тысячи автомобилей из Украины

По данным ведомства, по состоянию на 15:00 в пункте пропуска “Рава-Русская” в очереди было 400 автомобилей, п/п “Ягодин авто” – 300, п/п “Угринов” – 200, п/п “Шегини” – 180, п/п “Устилуг” – 140, п/п “Грушев” – 90, п/п “Краковец” – 50, п/п “Смильница” – 50.

Как сообщал УНИАН, накануне утром в пунктах пропуска на границе с Польшей в очередях стояли почти 1,8 тыс. автомобилей. В Госпогранслужбе объясняли увеличение пассажиро-транспортного потока завершением праздников, проходивших на территории сопредельного государства.