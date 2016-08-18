На границе с Польшей в очередях застряли более полутора тысяч авто из Украины
09:55, 18 августа 2016Транспорт/Связь
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На границе с Польшей в очередях к пунктам пропуска на выезд из Украины стоит 1720 машин.
Очереди на границе с Польшей / УНИАН
Об этом сообщает Западное региональное управление Госпогранслужбы Украины-Западная граница на своей странице в Facebook.
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По данным ведомства, по состоянию на 6:00 в пункте пропуска “Ягодин авто” своей очереди ожидают 450 единиц транспорта, п/п “Рава-Русская” – 400, п/п “Угринов” – 250, п/п “Шегини” – 130, п/п “Устилуг” -120, п/п “Краковец” – 200, п/п “Грушев” – 130, п/п “Смильница” – 40.
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