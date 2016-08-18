Завод "Автохолдинг" отгрузил очередную партию школьных автобусов "Мрія"

В первых числах августа в рамках реализации программы "Школьный автобус" очередные партии школьных автобусов "Мрія" были переданы заказчикам в Днепропетровской и Ровенской областях. Всего за период май-август 2016 года школьным автобусам "Мрія" отдали предпочтение в 14 областях, объем уже поставленных заказчикам автобусов составляет 164 единицы.

"Автохолдинг" - одно из четырех украинских производственных предприятий, производящих школьные автобусы. Стоимость автобусов "Мрія" составляет 1,3 миллиона гривень. За продукцию конкурентов государству приходится платить в среднем 1,4-1,7 миллиона гривень. Таким образом на закупке каждого автобуса "Мрія" госбюджет экономит от 100 до 400 тысяч гривень. То есть, по уже поставленным партиям государство сэкономило не менее 30 миллиона гривень. Дополнительно, только при импорте комплектующих для производства автобусов "Мрія" в бюджет уплачено более 30 миллионов гривень НДС, пошлины и других налоговых сборов.

Школьная модификация автобуса "Мрія" полностью соответствует требованиям ДСТУ 7013: 2009 "Автобусы специализированные для перевозки школьников", в том числе строгим требованиям безопасности. При производстве автобуса используются агрегаты Павловского автобусного завода, что делает себестоимость их производства существенно дешевле, чем у конкурентов. Другими преимуществами этих автобусов являются долговечность, высокая ремонтопригодность, они недорогие в техническом обслуживании. На автобусы "Мрія" устанавливаются экономичные дизельные двигатели экологического стандарта Евро-5. Крепкая, надежная подвеска и большой клиренс позволяют эксплуатировать автобус на дорогах с любым покрытием и на бездорожье.

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Производственное предприятие "Автохолдинг" работает в Украине с 2008 года. Производственные мощности находятся в г. Кременчуг. "Автохолдинг" производит несколько десятков наименований продукции, в частности термические и промтоварные фургоны, мусоровозы, специальный транспорт для МВД, автомобили скорой медицинской помощи, автобусы специального назначения. Система управления качеством соответствует требованиям стандарта ISO 9001: 2009.

Предприятие имеет лицензию Министерства промышленной политики Украины, Свидетельство о присвоении Международного идентификационного кода изготовителя колесных транспортных средств (WMI). Завод имеет государственные сертификаты соответствия на все виды производимой продукции. Завод работает с десятками украинских поставщиков комплектующих. Ведется постоянная работа по увеличению уровня локализации. В зависимости от загрузки – в производстве занято до 500 человек. Мощности завода до 4000 единиц в год.