Менеджеры крупнейших телеканалов предлагают кабельным операторам найти компромисс по развитию телерынка

Руководители крупнейших телеканалов Украины предлагают вернуться к диалогу с кабельными операторами и выработать понимание дальнейшего развития телевизионного рынка в части оплаты телевизионного контента.

Об этом журналистам сказали исполнительный директор "1+1 медиа" Ярослав Пахольчук и директор по стратегическому развитию компании "StarLightMedia" Федор Гречанинов.

"Мы начали диалог о том, как должен развиваться рынок, как сделать его прозрачным. Необходимо продолжить этот процесс", - отметил Пахольчук.

Он напомнил, что на текущий момент в Украине отсутствует норма о взимании с кабельных операторов платы за телевизионный продукт в пользу производителей этого продукта - телеканалов. Это противоречит мировой практике сосуществования телеканалов и кабельных операторов. Исправить ситуацию должен был подготовленный специалистами проект закона о внесении изменений в Закон Украины "О телевидении и радиовещании", уточняющий условия распространения программ телерадиоорганизаций в составе универсальной программной услуги и, таким образом, обязывающий кабельных операторов вносить плату за телеконтент (№3504).

В июле текущего года проект закона был принят в первом чтении, однако был тут же раскритикован кабельными операторами, уверявшими, что введение платы за контент приведет к удорожанию телеуслуг для конечного потребителя.

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"Но мы не стремимся "убить" кабельный рынок или разорить зрителя. Наша цель - структурировать рынок, вывести отношения между телеканалами и кабельными операторами, распространяющими телевизионный контент, на рыночный уровень, - подчеркнул Гречанинов. - Плюс, мы говорим о дополнительных доходах для телеканалов - общепринятой практике, существующей во всем мире. В США и Европе на государственном уровне приняты решения, которые обязывают кабельных операторов платить телеканалам деньги за ретрансмиссию (передачу их продукта - УНИАН). В США такая плата составляет до 40% всех доходов телеканалов, в Европе - несколько меньше - до 25%".

При этом эксперты обратили внимание, что на данном этапе речь идет о взимании 2,5 гривни в месяц за каждого абонента, что в пересчете на общее количество абонентов кабельного телевидения страны составляет порядка 120 миллионов гривень в год доходов для телеканалов. "Пока это некий потолок в части взимания платы за контент", - пояснил Пахольчук. Он также обратил внимание, что предлагаемая плата в разы ниже стоимости базового - "социального" пакета, предлагаемого операторами своим абонентам.

Справка УНИАН. По оценкам экспертов, на сегодня в Украине работают более 500 компаний - кабельных операторов, которые распространяют телевизионный контент различного производства, в том числе производства ключевых отечественных медиа-групп. Основным источником доходов для отечественных телеканалов является реклама, рынок которой оценивается в 4 миллиарда гривень в год.