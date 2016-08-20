Балчун: Из-за коррупции "Укрзализныця" теряет миллиарды гривень в год

В эфире 5 канала он рассказал, что планирует решить проблему коррупции и сделать "Укрзализныцю" одной из самых богатых фирм в Украине.

"Я предполагал, что это проблема, но не предполагал, что это настолько серьезная проблема. Практически с самого начала я вижу только схемы, которые способствуют коррупции. Очень непрозрачные процедуры. Очень часто мы выбираем самое дорогое предложение в наших тендерах и самого низкого качества. И проблема здесь не в том, мы применяем ProZorro, или нет, потому мы применяем... А проблема там, где готовится спецификация. И эта спецификация таким образом разрабатывается, что она способствует одному победителю. И это уже несмотря на то, что уже на самом этапе тендерной процедуры все уже идет по правилам игры. И это большая проблема для фирмы", - сказал Балчун.

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Таким образом, сказал руководитель "Укрзализныци", получается, что компания в масштабах года теряет миллиарды гривен, которые на самом деле должны были использоваться в интересах фирмы, повышать качество и стандарты для пассажирских перевозок и способность в привлечении грузовых перевозок.

"Если нам удастся ограничить масштабы этого явления, а я другого выхода не вижу, то "Укрзализныця" станет одной из лучших и богатейших фирм в Украине", - подытожил он.