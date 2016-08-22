Эксперты предрекли затяжной мировой кризис и падение грузопотоков

Про мнению экспертов в условиях мирового экономического кризиса, украинским портам не стоит ожидать увеличения грузопотока по меньшей мере в ближайшие 7-8 лет, - уверен экономический эксперт Всеволод Степанюк. "Системный кризис рыночной экономики - не закончился. Более того - он углубляется. И все эти войны - в Азии, в Африке, в Украине - они связаны с кризисом, который начался в мире в 2007 году. Все это, скажем так, этапы одного кризиса", - сказал он.

По мнению экономиста Бориса Кушнирука, мировой кризис особенно жестко коснется производства сырьевых товаров, которые составляют основную часть перевалки в украинских гаванях.

"Металлы относятся к так называемым "коммодитиз" - до сырьевых товаров или товаров с низкой добавленной стоимостью, которые сейчас находятся в долгосрочном тренде низких цен. Чтобы вы понимали, предыдущий низкий тренд был до 2000 года где-то с 1981-82 гг. Затем был длительный период высоких цен. Сейчас мы наблюдаем аналогичный тренд низких цен причем, это касается их всех - металлы, зерновые, уголь, нефть. Я не ожидаю ранее 2023-25 года перехода к новому циклу повышения цен на "коммодитиз". Если говорить о металлургической продукции, то особых возможностей для наращивания нет", - отметил Кушнирук.

По словам экспертов, попытки раздать прибыльные части портов в аренду не связаны с возможным увеличением грузопотока через порт, поскольку ни от арендатора, ни от самого порта объемы перевалки сегодня не зависят. Заверения арендаторов и руководства портов о том, что частный капитал будет развивать причалы и терминалы, вкладывая в порт инвестиции, безосновательны. Эксперты отмечают - единственным пояснением того, что прибыльные комплексы пытаются сдать в аренду, может быть лишь желание чиновников перераспределить существующие финансовые потоки.

Ранее о намерении отдать в аренду прибыльные активы заявили в Ильичевском морском торговом порту, сославшись на необходимость частных инвестиций в преддверии роста грузопотока. Об этом в СМИ сообщил и.о. начальника ИМТП Сергей Крыжановский.

По его мнению, наиболее прибыльный причал №10 по перевалке руды цветных металлов, приносящий порту более 90 млн. грн., в частных руках увеличит объемы на 50-60%. "То, что сейчас мы имеем на этом причале 90 млн. грн. - все зависит от грузопотока, за который отвечаем мы. Но меняется рынок и грузовладелец или иная инвестиционная структура будет влиять на привлечение новых грузопотоков. Поэтому там, где мы получаем 90 млн., там может быть и 100, и 120, и 150 млн.", - сказал Крыжановский.

По оперативным данным ГП "Администрация морских портов Украины", перевалка в украинских портах Украины за первое полугодие 2016 г. упала почти на 10%. Эксперты отрасли отмечают - в морской отрасли сегодня накопился существенный избыток перевалочных мощностей и необходимости инвестировать в их дополнительное наращивание нет смысла.