В Киеве закончили ремонт дороги на проспекте Победы: движение троллейбусов № 5, 7 возобновлено

В Киеве после окончания ремонта дорогу на проспекте Победы возобновили работу троллейбусов маршрутов № 5, 7.

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Как сообщили УНИАН в пресс-службе Киевской городской государственной администрации, сегодня, 22 августа, возобновляется движение троллейбусов маршрутов № 5 «ул. Белицкая - ст. м. «Площадь Льва Толстого» и № 7 «ул. Чернобыльская - ст. м. «Шулявская» в тестовом режиме.

23 августа троллейбусы заработают в обычном режиме с постоянным схемам движения.

Как сообщалось, движение троллейбусов маршрутов № 5, 7 было закрыто с 4 июня в связи с выполнением капитальных работ дорожного покрытия на проспекте Победы.