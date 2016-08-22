На строительство дороги Одесса-Рени уже выделено более 1 миллиарда - Гройсман

На строительство автомобильной дороги государственного значения Одесса - Рени уже выделено более 1 млрд грн.

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Об этом на своей странице в Facebook сообщил премьер-министр Украины Владимир Гройсман.

"Как пример того, что мы выполняем свои обещания, я приведу реконструкцию дороги Одесса - Рени, на которую нами привлечено более миллиарда гривень", - написал он, также поблагодарив украинцев за активность в информировании о "слабых местах" в дорожном хозяйстве страны.

По словам Гройсмана, сейчас ремонт ведется на 8 участках протяженностью 36 км, восстановлено двухслойное покрытие на 12,8 км.

Как сообщал УНИАН, министр инфраструктуры Владимир Омелян заявил, что ремонт трассы Одесса - Рени планируется завершить до конца 2016 года.

11 мая премьер-министр Украины Владимир Гройсман в ходе селекторного совещания заявил, что Кабинет министров выделил 134 млн грн на строительство и реконструкцию дороги Одесса - Рени, входящую в панъевропейский транспортный коридор.

Он уточнил, что средства выделены в рамках финансирования инвестиционных проектов за счет бюджета Фонда регионального развития.

Ранее в правительстве отмечали, что реконструкция трассы Одесса-Рени позволит увеличить пропускную способность транспортного трафика в 2,5 раза и изменит логистику региона.