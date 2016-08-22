В День Независимости в Киеве на целый день закроют две станции метро

В День Независимости 24 августа станции столичного метро "Майдан Незалежности" и "Крещатик" будут закрыты для пассажиров целый день.

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Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил начальник Главного управления Национальной полиции Украины в Киеве Андрей Крищенко сегодня на брифинге.

"24 августа будет перекрыта станция «Майдан Незалежности» с утра и до вечера. Просим учесть это при планировании поездок в центр города. А также (станция) метро «Крещатик»", - подчеркнул Крищенко.

Также в связи с проведением военного парада на многих улицах будет ограничено движение, напомнил он, отметив, что с перечнем улиц можно ознакомиться на сайтах КГГА и полиции.

Уже сейчас все правоохранители переведены на усиленный вариант несения службы, подчеркнул Крищенко.