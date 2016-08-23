"Укравтодор" разорвал контракт с итальянцами на проведение ремонта дороги Киев - Харьков - Довжанский

Государственное агентство автодорог Украины ("Укравтодор") сегодня, 23 августа, разорвало контракт с итальянской компанией «Todini Costruzioni Generali S.p.A» на проведение капитального ремонта и реконструкцию автомобильной дороги М-03 Киев - Харьков - Довжанский на участке Лубны - Полтава.

Читайте такжеНа строительство дороги Одесса-Рени уже выделено более 1 миллиарда - Гройсман

Согласно сообщению агентства, компания Todini фактически не выполняла работы на объекте более 9 месяцев и пыталась взыскать с "Укравтодора" финансовые возмещения "по абсолютно безосновательным требованиям".

«Пожалуй, ни для кого не секрет, что на дороге М-03 были проблемы. Мы до последнего искали компромисс, чтобы решить эту ситуацию и продолжить ремонтные работы совместно с Todini. К сожалению, почти полгода переговоров не дали желаемого результата. Итак, сегодня мы констатируем факт о расторжении контракта», - цитирует пресс-служба и.о. главы "Укравтодора" Евгения Бараха.

По его словам, действия этой компании привели к срыву запланированного срока реализации проекта. При этом, учитывая прекращение контракта, "Укравтодор" принял решение в ближайшее время провести экспертную оценку уже выполненных работ и объявить новый тендер на завершение ремонта и реконструкции автомобильной дороги Киев - Харьков - Довжанский на участке Лубны - Полтава.

Читайте такжеПервую платную дорогу в Украине могут построить вокруг Киева

В агентстве напомнили, что контракт с компанией Todini Costruzioni Generali S.p.A был заключен в январе 2013 года в рамках совместного с Всемирным банком проекта. Согласно контракту, работы должны были завершиться в сентябре 2014 года.

Как сообщал УНИАН, ранее премьер-министр Украины Владимир Гройсман сообщил, что Кабинет министров рассчитывает в текущем году направить порядка 18-19 млрд грн на ремонт и строительство автомобильных дорог государственного и местного значения.

В целом в текущем году правительство планировало отремонтировать и построить 1700 км дорог, что составляет около 10% протяженности всех автомобильных трасс нашей страны.

По данным «Укравтодора», ежегодная потребность в финансировании автодорог в стране оценивается не менее чем в 60 млрд грн.