Tesla представила новые модификации электрокаров

Об этом сообщается в блоге компании.

Автомобили будут оснащены более сильными аккумуляторами - батареями мощностью 100 киловатт в час. В компании утверждают, что первый из электрокаров набирает скорость 60 миль (96 км) в час за 2,5 секунды, а второй - столько же за 2,9 секунды.

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В Tesla уверяют, что подобный результат Model S P100D является третьим среди серийно выпускаемых машин. Быстрее только два автомобиля - LaFerrari и Porsche 918 Spyder. Но это двухместные и двухдверные спорткары с весьма небольшими багажниками, в то время как Model S P100D - четырехдверная, рассчитана на пятерых взрослых и двух детей, а также имеет большое пространство для багажа.

Модернизированный Tesla S, подчеркивают в компании, сможет проехать 315 миль (почти 507 км) без подзарядки, новая Tesla X - 289 миль (465 км).