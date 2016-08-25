В Сингапуре запустили первое в мире такси на автопилоте (фото)

Сингапурская компания nuTonomy запустила первое в мире беспилотное такси, передает Bloomberg.

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В четверг утром доступны для поездок стали шесть беспилотных машин — электрокары Renault Zoe и Mitsubishi i-MiEV. К концу года в компании планируют увеличить автопарк до 12-ти беспилотников.

Перевозчик анонсировал амбициозный план — к 2018 году полностью перейти на беспилотные такси.

Согласно сообщению, пока служба будет работать в пределах 2,5 кв. миль (6,45 кв. км) делового центра, пользователи сервисом должны будут получить специальное приглашение от компании.

На пользование первой беспилотной линией такси подписались несколько десятков человек, к концу года nuTonomy собираются охватить несколько тысяч клиентов.