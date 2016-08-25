Правительство увеличило стоимость строительства метро в Харькове на 200 миллионов

Кабинет министров Украины утвердил откорректированный проект строительства участка третьей линии Харьковского метрополитена от станции "Научная" до станции "Проспект Победы", увеличив сметную стоимость строительства на 199,4 млн грн.

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Об этом сказано в распоряжении Кабмина №579-р от 23 августа текущего года, обнародованном на правительственном портале.

В частности, общая сметная стоимость строительства в текущих ценах по состоянию на 1 января 2016 года составляет 1,48 млрд грн, тогда как ранее такое строительство оценивалось в 1,28 млрд грн, согласно распоряжению №114-р от 6 марта 2013 года, которое ныне утратило свою силу.

Стоит отметить, что пропускная способность данного участка составит 40 пар поездов, а расчетный объем пассажирских перевозок в год составит ориентировочно 68,49 млн человек.

Данный проект был разработан частной компанией "Харьковметропроект" и рекомендован к утверждению госпредприятием "Укргосстройэкспертиза" Министерства регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства.

"Достройка третьей линии Харьковского метрополитена решит транспортную проблему центра города при выезде в южном и северном направлениях, улучшит транспортное обслуживание жителей Алексеевского жилого массива, разгрузит наземную транспортную часть города Харькова, увеличит удельный вес пассажирских перевозок метрополитеном, обеспечит высококачественный уровень обслуживания пассажиров, повысит безопасность движения и увеличит энергоэффективность перевозок", - отмечается в пояснительной записке к документу.

Как сообщал УНИАН, 17 мая 2016 года Харьковский городской совет выделил дополнительно 30 млн грн на строительство городской станции метрополитена «Победа».

В горсовете отметили, что из бюджета города на завершение строительства станции метро «Победа» в 2016 году было выделено 230 млн грн. Завершить строительство 30-й станции харьковского метро планируется в августе 2016 года.

Харьковский метрополитен - второй по количеству станций и длине линий в Украине. Метрополитен введен в эксплуатацию 23 августа 1975 года. Общая длина линий составляет около 35,6 км. В настоящее время Харьковское метро насчитывает 29 станций, которые располагаются на трех линиях: Холодногорско-Заводской, Салтовской и Алексеевской.