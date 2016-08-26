Антимонопольный комитет отказал WOG в обжаловании тендера по закупке "Укрзализныцей" дизтоплива

Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) отказал в удовлетворении жалобы одной из крупнейших АЗС-сетей "ВОГ Аэро Джет", входящей в украинскую финансово-промышленную группу компаний "Континиум", на нарушения при проведении публичной акционерной компанией "Укрзализныця" тендера по закупке более 14 тыс. тонн дизельного топлива для нужд железных дорог, сообщили в пресс-службе комитета.

Читайте такжеСМИ: "Укрзализныця" продолжает закупки по завышенным ценам

Согласно сообщению, постоянно действующая административная коллегия АМКУ по рассмотрению жалоб о нарушении законодательства в сфере госзакупок 25 августа приняла решение отказать в удовлетворении указанной жалобы, поскольку доводы жалобщика были опровергнуты материалами, предоставленными "Укрзализныцей".

Вместе с тем, в комитете отметили, что заключенный 1 августа договор между филиалом «Укрзализныци» по закупкам – «Центром обеспечения производства» - и победителем вышеупомянутого тендера «Сокар Украина» на поставку топлива является ничтожным, так как был заключен в период обжалования этих конкурсных торгов другим участником - "Вог Аэро Джет", что противоречит отечественному законодательству.

"Договор, который заключил Заказчик 1 августа 2016 года с победителем торгов (Торговый Дом «Сокар Украина») в соответствии со статьей 41 Закона Украины «Об осуществлении государственных закупок» является ничтожным. При рассмотрении жалобы заказчик ("Укрзаилнзыця" - УНИАН) с этим согласился", - отмечается в сообщении.

Читайте такжеБалчун: Из-за коррупции "Укрзализныця" теряет миллиарды гривень в год

В пресс-службе напомнили, что рассмотрение указанной жалобы несколько раз переносилось в связи с соответствующим ходатайством представителя «Укрзализныци" из-за невозможности предоставить АМКУ тендерные документы.

Как сообщал УНИАН, в настоящее время "Укрзализныце" поставляют топливо три поставщика дизельного топлива - одна из крупнейших АЗС-сетей "ВОГ Аэро Джет", входящая в украинскую финансово-промышленную группу компаний "Континиум", "ОККО-Бизнес Контракт" и «Торговый Дом «Сокар Украина». Последний впервые выиграл тендер на поставку железным дорогам более 14 тыс. тонн дизтоплива.

Однако, тендер был приостановлен Антимонопольным комитетом Украины в связи с жалобой на нарушения одного из участников торгов - компании «Вог Аэро Джет». Стоит отметить, что "Сокар Украина" уже успела отгрузить железной дороге львиную долю топлива в рамках заключенного 1 августа контракта.

Согласно данным "Укрзализныци", дизтопливо по самой низкой цене для нужд железных дорог поставляет "Сокар Украина", тогда как самое дорогое горючее поставляет "Вог Аэро Джет".