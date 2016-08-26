Украинских провайдеров обяжут указывать в договорах информацию о скорости интернета

Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сфере связи и информатизации (НКРСИ), намерена с 1 января 2017 года обязать провайдеров указывать в договорах по предоставлению услуг доступа к Интернету информацию о минимальной и максимальной скорости передачи данных для входящего и исходящего трафиков при использовании фиксированных и мобильных сетей.

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В пресс-службе НКРСИ сообщили, что 23 августа регулятор утвердил соответствующие изменения в основные требования к договорам по предоставлению услуг доступа к Интернету.

«Обновленные документы содержат уточнения условий для осуществления операторами взаимосоединения телекоммуникационных сетей на договорных началах и внедрение в договоре между потребителем и поставщиком параметров скорости передачи и приема данных для услуг доступа к Интернету. Эти изменения направлены на обеспечение конкурентных условий деятельности в сфере предоставления услуг доступа в Интернет с целью защиты права потребителей на получение качественных телекоммуникационных услуг и очищения рынка от нелегальных поставщиков услуг», - отмечается в сообщении.

Также сообщается, что с целью защиты рынка от последствий деятельности «серых» провайдеров НКРСИ своим решением вводит изменения в правила осуществления деятельности по предоставлению услуг доступа к Интернету в части уточнения условий для осуществления взаимосоединения телекоммуникационных сетей на договорных началах. В частности, согласно новой редакции документа, взаимосоединение телекоммуникационных сетей может осуществляться только между зарегистрированными в реестре операторами, провайдерами телекоммуникаций и субъектами хозяйствования, которые также имеют при необходимости соответствующие лицензии на пользование радиочастотным ресурсом.

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«Такие дополнительные меры создают существенные барьеры для нелегальных поставщиков услуг, которые, пользуясь пробелами в нормативно-правовой базе, провоцируют ценовые войны, мешая гармоничному развитию рынка», - отмечают в пресс-службе регулятора.

По данным пресс-службы, указанный проект нормативно-правового акта был принят за основу в декабре 2015 года и доработан в ходе общественного обсуждения с заинтересованными сторонами. В соответствии с требованиями действующего законодательства проект изменений был согласован администрацией Государственной службы специальной связи и защиты информации Украины, Государственной регуляторной службой Украины и Антимонопольным комитетом Украины.

В пресс-службе уточнили, что обновленные документы направлены на регистрацию в Министерство юстиции Украины, после чего регуляторный акт вступит в силу с 1 января 2017 года.

«Смягчающей мерой при внедрении регуляторного акта является то, что данное решение вступит в силу с 1 января 2017 года», - отмечается в сообщении.

Справка УНИАН. НКРСИ является коллегиальным органом государственного регулирования в сфере телекоммуникаций, информатизации, пользования радиочастотным ресурсом и предоставления услуг почтовой связи. Осуществляет полномочия органа лицензирования, разрешительного органа, регуляторного органа и органа государственного надзора в отрасли связи. Подчиняется президенту Украины, подотчетна Верховной Раде. НКРСИ состоит из председателя и пяти членов комиссии, назначаемых на должности президентом.