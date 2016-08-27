США инвестируют 2,5 миллиарда долларов в скоростные железные дороги

Об этом сообщил вице-президент Джозеф Байден, передает Русская служба Би-Би-Си.

Министерство транспорта заявило, что это самый крупный кредит за всю историю его существования.

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Улучшения коснутся железнодорожной сети на северо-востоке США. В планы компании входит, например, развитие скоростных железных дорог между Вашингтоном и Бостоном.

Байден заявил, что надо расширять инвестиции в инфраструктуру.

"Нам нужны такие инвестиции, чтобы заставить весь этот регион, да и страну в целом, двигаться вперед и создавать новые рабочие места", - заявил Байден.

Железнодорожная система США отстает от других развитых стран, особенно это заметно в секторе скоростных дорог.

Amtrak планирует начать движение новых поездов в 2021 году. Их скорость составит 160 миль (257 километров) в час, а технически они будут способны разгоняться дот 180 миль (около 300 км) в час.

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В новых поездах будет на треть больше пассажирских мест.

Северо-восточный транспортный коридор США - один из самых загруженных в стране. На этом маршруте находятся Вашингтон, Бостон и Нью-Йорк. По данным Amtrak, в 2015 году им воспользовались рекордное число пассажиров - 11,7 млн человек.