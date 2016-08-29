В Украину вслед за Uber хочет зайти еще один европейский сервис заказа такси

Вслед за международными онлайн-сервисами для заказа такси Uber и Hopin, которые уже начали работу в Украине, на отечественный рынок планирует выйти еще один европейский сервис заказа такси - Taxify.

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Об этом сообщила на своей странице в сети Facebook президент Украинской ассоциации венчурного капитала и прямых инвестиций (UVCA), заместитель городского головы Днепра и советник министра инфраструктуры Яника Мерило.

"Вчера (28 августа - УНИАН) со мной связался уже в который раз один из известных конкурентов Uber. Taxify начал обучение таксистов в Киеве, ищут местного руководителя в Днепр и Львов, чтобы быстро "стартануть". В этом году будет видимо несколько новостей. Uber ждем", - написала Мерило, подчеркнув, что усиление конкуренции на этом рынке позитивно отразится на качестве предоставляемых услуг.

Как сообщал УНИАН, с июля 2016 года словацкий сервис заказа такси Hopin начал работу в Киеве, кроме того он планирует начать обслуживать жителей Львова, Одессы, Днепра и Харькова.

30 июня международный онлайн-сервис для заказа такси Uber, позволяющий вызвать машину, отслеживать ее перемещение и оплачивать заказ банковской карточкой, официально начал работу в Украине, первым городом для запуска стал Киев. Сервис для заказа такси Uber уже работает более чем в 75 странах и 450 городах по всему миру.

Стоимость сервиса оценивается в 65 млрд долл. Ежегодная прибыль Uber в топ-30 крупнейших городах по всему миру составляет более 1 млрд долл.

Мобильное приложение для заказа такси Taxify было создано в 2013 году в Эстонии и в настоящее время работает в Чехии, Эстонии, Финляндии, Грузии, Латвии, Литвы, Сербии, Нидерландах и Мексике.