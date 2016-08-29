"Укрзализныця" запускает дополнительный поезд из Киева в Ивано-Франковск и Черновцы

Созданная на базе Государственной администрации железнодорожного транспорта Украины акционерная компания «Укрзализныця» для удовлетворения спроса пассажиров на перевозки железнодорожным транспортом назначила дополнительный поезд № 249/250 по маршруту Киев - Ивано-Франковск - Черновцы, который будет курсировать в сентябре.

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В пресс-службе "Укрзализныци" сообщили, что поезд № 249/250 будет отправляться из Киева по пятницам - 2, 9 и 16 сентября в 22:34 и прибывать в Черновцы на следующий день в 15:24. В обратном направлении поезд будет отправляться по воскресеньям - 4, 11 и 18 сентября в 20:10 и прибывать в столицу на следующий день в 12:52.

Поезд будет курсировать с остановками на станциях Фастов, Казатин, Винница, Жмеринка, Хмельницкий, Тернополь, Львов, Ивано-Франковск и Коломыя.

В сообщении отмечается, что билеты на данный поезд можно приобрести на сайте booking.uz.gov.ua или в железнодорожных кассах.

Как сообщал УНИАН, «Укрзализныця» с 23 сентября запустит поезд № 243/244 по маршруту Киев - Измаил (Одесская обл.). В настоящее время Измаил имеет прямое железнодорожное сообщение только с Одессой.