Катар ввел налог для авиапассажиров — летящим через Доху придется заплатить $9,6

Власти Катара с 30 августа вводят налог, который должны будут платить все пассажиры, летящие через крупнейший аэропорт страны — аэропорт Хамад в Дохе, пишет "Коммерсант".

Заявление об этом было опубликовано в понедельник, 29 августа, на сайте аэропорта. Налог придется заплатить всем пассажирам, которые купят билеты с 30 августа и чей полет состоится после 1 декабря. Налог составит 35 катарских риалов ($9,6), он войдет в стоимость билетов, заплатить его придется в том числе и транзитным пассажирам, летящим через Доху. Через аэропорт Хамад летят все рейсы катарской авиакомпании Qatar Airways. Согласно заявлению, подобные сборы существуют во многих аэропортах мира, даже с учетом нового налога сборы в Хамаде будут ниже, чем в большинстве аэропортов.

Читайте такжеУкраина предлагает НАТО использовать самолеты "Руслан" и "Мрия" для перевозки войск и грузов - МинобороныПо мнению экспертов, введение налога для авиапассажиров связано с тем, что власти Катара ищут новые источники дохода в условиях низких цен на нефть. Ожидается, что в 2016 году дефицит катарского бюджета составит 46,6 млрд риалов ($12,8 млрд), это первый дефицит бюджета за последние 15 лет. После падения цен на нефть Катар, Саудовская Аравия, ОАЭ и другие страны Персидского залива стали снижать издержки и проводить экономические реформы. Так, например, в ОАЭ были уменьшены энергетические субсидии, также некоторые другие страны региона ввели новые налоги. В Катаре довольно мало налогов — так, граждане страны и местные компании не платят налогов, а налог, который платят иностранные компании, составляет 10%, что ниже, чем в большинстве стран мира.

Ранее подобный же налог для авиапассажиров ввели в Дубае и других эмиратских аэропортах. Согласно заявлению аэропорта Хамад, средства, полученные от сбора нового налога, будут направлены на «дальнейшее увеличение пропускной способности аэропорта и инвестированы в новую инфраструктуру». Число пассажиров аэропорта в июне составило 1,33 млн человек.