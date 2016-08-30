Во Львове на городские маршруты не выехали 45 автобусов

С водителями проводят беседы, часть машин вернулась на маршруты, а на те, на которые не выехали автобусы, перевозчики направляют резервные машины. По данным управления транспорта и связи, есть информация, что забастовкой руководит бывший работник «Мира и К», передает пресс-служба Львовского городского совета.

Как уточнил информацию начальник управления транспорта и связи Львовского горсовета Виктор Щир, у перевозчика «Мира и К» на маршрут №25 не выехало 8 машин, №14 – 8 машин, №27 – 5 машин, №8 – 4 машины и №7 – 5 машин.

На АТП-14630 все машины работают. На маршрутах, которые обслуживает «Фиакр», курсируют все автобусы, но есть информация, что автобусы останавливают неизвестные лица и угрожают водителям.

На АТП-1, как уже информировал ZAXID.NET на маршрут №37 не выехало 6 машин, на маршрут №29 – 1 машина, №28 – 1 машина. Все эти машины АТП-1 арендует у ЧП «Копытко И.Ф.». Не выехало 7 автобусов и на №51 маршрут, который обслуживает «Успех-БМ».

Водители, работающие на маршруте №10, принадлежащем АТП-1, пожаловались, что сегодня утром к ним подошло четверо парней спортивного телосложения с угрозами «сломать хребет и автобусы», если они выедут на маршрут. По данному факту предприятие готовит обращение в правоохранительные органы.

Напомним, во Львове городские маршруты обслуживает около 640 автобусов.

Есть информация, что забастовкой руководит бывший работник «Мира и К», которое имеет свои автобусы. Также забастовку поддерживают некоторые львовские таксисты.