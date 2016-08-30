Нацкомиссия снижает ставку на мобильные звонки между сетями операторов

Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сфере связи и информатизации (НКРСИ), намерена с 1 января 2017 года снизить ставку взаимосоединения (интерконнекта) между сетями операторов до 15 коп/мин. с 23 коп/мин.

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Соответствующее решение регулятор принял в ходе сегодняшнего заседания, сообщил глава НКРСИ Александр Животовский на своей странице в соцсети Facebook.

«Мы уже снижали (ставку интерконнекта – УНИАН) с 36 копеек до 23 копеек в четвертом квартале 2015 года, в этот раз движемся дальше к 15 копейкам. Себестоимость, по нашим расчетам, составляет 5-7 копеек», – написал он.

По словам Животовского, чем ниже будет ставка интерконнекта, тем чаще абоненты разных операторов будут звонить друг другу. По состоянию на сегодня 90% мобильного трафика приходится на разговоры внутри сети, поскольку для украинских абонентов такие звонки значительно выгоднее. Поэтому люди покупают несколько сим-карт разных операторов, звонят внутри этих сетей бесплатно, вследствие чего операторы жалуются на низкий уровень средней выручки на одного абонента (ARPU).

Животовский также отмечает, что снижение ставки взаимосоединения между сетями операторов будет способствовать росту конкуренции на телекоммуникационном рынке. При высоких ставках интерконнекта, когда абоненты звонят преимущественно внутри одной сети, выигрывает самый крупный оператор, потому что у него больше абонентов.

«Поэтому чем ниже ставка, тем сильнее конкуренция», – подытожил глава Нацкомиссия по регулированию связи.

Как сообщал УНИАН, в декабре 2014 года НКРСИ определила план снижения ставок интерконнекта, в котором запланировала первое снижение ставки с 36 до 23 коп. за минуту на июль 2015 года. Позднее Нацкомиссия перенесла дату понижения ставки на октябрь.

7 июня НКРСИ утвердила единый порядок расчета себестоимости ставки взаимосоединения (интерконнекта) между сетями операторов.