Дополнительный поезд из Киева до админграницы с Крымом оставили на сентябрь

Созданная на базе Государственной администрации железнодорожного транспорта Украины акционерная компания «Укрзализныця» для удовлетворения спроса пассажиров на перевозки железнодорожным транспортом продлила до 20 сентября курсирование дополнительного поезда № 52/51 по маршруту Киев - Новоалексеевка.

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В пресс-службе "Укрзализныци" сообщили, что данный поезд категории «Ночной экспресс», как и ранее, будет отправляться через день: из Киева - по четным числам в 23:44 и прибывать в Новоалексеевку на следующий день в 12:05; в обратном направлении – по нечетным числам в 19:04 и прибывать в столицу Украины на следующий день в 07:19.

Поезд будет останавливаться на станциях им. Тараса Шевченко, Знаменка, Александрия, Каменское, Днепр, Синельниково, Запорожье и Мелитополь.

В сообщении отмечается, что билеты на данный поезд можно приобрести на сайте booking.uz.gov.ua или в железнодорожных кассах.

Как сообщал УНИАН, ранее «Укрзализныця» назначила дополнительный поезд № 249/250 по маршруту Киев - Ивано-Франковск - Черновцы, который будет курсировать в сентябре.

Кроме того, с 23 сентября «Укрзализныця» запустит поезд № 243/244 по маршруту Киев - Измаил (Одесская обл.). В настоящее время Измаил имеет прямое железнодорожное сообщение только с Одессой.