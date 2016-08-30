Дополнительный поезд из Киева до админграницы с Крымом оставили на сентябрь
Поезд по маршруту Киев-Новоалексеевка будет курсировать до 20 сентября.
Созданная на базе Государственной администрации железнодорожного транспорта Украины акционерная компания «Укрзализныця» для удовлетворения спроса пассажиров на перевозки железнодорожным транспортом продлила до 20 сентября курсирование дополнительного поезда № 52/51 по маршруту Киев - Новоалексеевка.
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В пресс-службе "Укрзализныци" сообщили, что данный поезд категории «Ночной экспресс», как и ранее, будет отправляться через день: из Киева - по четным числам в 23:44 и прибывать в Новоалексеевку на следующий день в 12:05; в обратном направлении – по нечетным числам в 19:04 и прибывать в столицу Украины на следующий день в 07:19.
Поезд будет останавливаться на станциях им. Тараса Шевченко, Знаменка, Александрия, Каменское, Днепр, Синельниково, Запорожье и Мелитополь.
В сообщении отмечается, что билеты на данный поезд можно приобрести на сайте booking.uz.gov.ua или в железнодорожных кассах.
Как сообщал УНИАН, ранее «Укрзализныця» назначила дополнительный поезд № 249/250 по маршруту Киев - Ивано-Франковск - Черновцы, который будет курсировать в сентябре.
Кроме того, с 23 сентября «Укрзализныця» запустит поезд № 243/244 по маршруту Киев - Измаил (Одесская обл.). В настоящее время Измаил имеет прямое железнодорожное сообщение только с Одессой.