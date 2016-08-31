Google намерен запустить конкурента Uber

Об этом сообщает The Wall Street Journal.

Изначально Google запустила пилотный проект только для своих сотрудников около штаб-квартиры в Калифорнии. Он позволяет при помощи приложения Waze искать попутчиков.

В ходе реализации пилотного проекта в окрестностях Сан-Франциско каждый может зарегистрироваться в качестве водителя, однако количество обслуживаемых пассажиров будет ограничено 25 тысячами — это персонал расположенных там крупных фирм, таких как сам Google, а также Wal-Mart Stores и Adobe. Совершать поездки можно будет лишь дважды в день — на работу и с работы.

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Теперь, как рассказал собеседник газеты, этой осенью компания намерена запустить программу для пользователей Waze в Сан-Франциско (штат Калифорния). При этом в планах — расширение сервиса, если он будет иметь успех.

Компания будет использовать навигационное приложение Waze, разработанное одноименной израильской фирмой, которая была куплена Google в 2013 году. Она предоставляет в режиме реального времени информацию о движении автомобилей по трассам на основе данных, полученных от водителей-участников.

В отличие от сервиса Uber, на платформе Waze будет реализован принцип установления связи между потенциальным пассажиром и водителем, которым по дороге. Компания заявила, что тарифы на сервис будут поддерживаться на «достаточно низком» уровне, чтобы им не могли воспользоваться те, кто хочет осуществлять перевозки на коммерческой основе.