Во Львове на маршруты выехали 400 автобусов

По информации начальника управления транспорта и связи Виктора Щира, по состоянию на 08:15 их курсирует около 400. Однако после 09:00 информация обновится, передает пресс-служба Львовского горсовета.

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«По данным GPS-трекеров есть информация, что по ул. Пасечной собралось 37 автобусов. Сейчас перевозчики сообщают, что автобусы продолжают выходить на линию», - добавил Виктор Щир, передает zaxid.net.

30 августа утром часть водителей, с которыми львовские АТП имеют договоры об аренде автобусов не вышли на маршруты и выдвинули требования горсовету. Причиной забастовки они называют то, что не получают компенсацию за перевозку льготников. Сами перевозчики заявили о «около 300 бастующих», зато в управлении транспорта львовской мэрии насчитали только 45 автобусов, которые курсировали по своим маршрутам.

Во время совещания в мэрии решили создать рабочую группу для решения ситуации, которая сложилась вокруг перевозку льготников в городских маршрутных автобусах. В состав рабочей группы войдут чиновники Львовского горсовета, руководители пяти автотранспортных предприятий и представители профсоюзов перевозчиков.

Во Львове городские маршруты обслуживают пять фирм-перевозчиков. На городских маршрутах курсируют около 640 автобусов, часть из которых фирмы арендуют у частных предпринимателей.