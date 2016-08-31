НАБУ получило разрешение на выемку документов "Укрзализныци" по закупке дизеля у WOG

Суд предоставил детективам Национального антикоррупционного бюро разрешение на выемку оригиналов документов ПАО «Укрзализныця» по закупке дизельного топлива, которая состоялась в конце 2015 года, пишут "Наши деньги", ссылаясь на постановление Соломенского райсуда Киева от 9 августа.

Уголовное производство зарегистрировано 11 января 2016 года.

В НАБУ утверждают, что служебные лица филиала «Центр обеспечения производства ПАО «Укрзализныця» увеличили цену закупки, что нанесло ущерб госпредприятию.

Читайте такжеАнтимонопольный комитет отказал WOG в обжаловании тендера на закупку "Укрзализныцей" дизтопливаОжидаемая стоимость закупки была установлена на уровне 2,165 млрд грн. Объем закупки топлива – 100 тыс тонн. Победителем тендера стало ООО «Вог Аэро Джет», с которым подписали соглашения на сумму 1,396 млрд грн.

Как указано в судебном постановлении, в апреле 2016 г. детективы НАБУ на основании постановления следственного судьи изъяли необходимые документы в «Укрзализныце». Но после этого в апреле и мае железной дорогой заключены дополнительные соглашения, в которых завышена стоимость топлива с 13 959 грн до 16 699,98 грн/т (на 19,63%) и с 13 959 грн до 17 179,98 грн/т (на 23,07%) от определенной договором цены.

Следовательно детективы НАБУ ходатайствовали о разрешении на изъятие оригиналов всей документации по вышеуказанной закупке, ввиду угрозы их уничтожения или изменения, а также поскольку неправомерные действия ЦОП «Укрзализныци» имеют неоднократный и систематический характер.

«Вог Аэро Джет» входит в группу «Континиум» покойного нардепа Игоря Еремеева и в последние годы является монополистом топливных тендеров «Укрзализныци».